Орловские центры занятости ждет преображение

Всего в регионе работают 26 центров занятости населения.
Орловские центры занятости ждут преображения.Модернизируют, чтобы увеличить эффективность: в этом году преображение ждет орловские центры занятости.
Всего в регионеработают 26 центров занятости населения. С этого года их объединят в одно юридическое лицо. Модернизация запланирована в рамках нацпроекта «Демография». Помимо этого изменились и технические моменты. Например, в тринадцати центрах начала работать электронная очередь. Также полную модернизацию прошли ЦЗН Мценского района и Заводского района Орла.