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13:00, 8 января 2024 года Орловские центры занятости ждет преображение Всего в регионе работают 26 центров занятости населения.





Орловские центры занятости ждут преображения. Модернизируют, чтобы увеличить эффективность: в этом году преображение ждет орловские центры занятости.



Всего в регионе работают 26 центров занятости населения. С этого года их объединят в одно юридическое лицо. Модернизация запланирована в рамках нацпроекта « Демография ». Помимо этого изменились и технические моменты. Например, в тринадцати центрах начала работать электронная очередь. Также полную модернизацию прошли ЦЗН Мценского района и Заводского района Орла.





Александра Бахтина



