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17:00, 7 января 2024 года Митрополит Орловский и Болховский Тихон подарил икону чете Клычковых Губернатор с супругой встретились с архипастырем в день Рождества Христова.



Фото: протоиерей Василий Иванов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и его супруга Валерия встретились с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном в день Рождества Христова. Все поздравили друг друга с праздником и обменялись подарками.



Супруги Клычковы вручили архипастырю букет белых роз и рождественские презенты, а владыка Тихон преподнес семье главы региона икону Собора всех святых бессребреников, а также книгу преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) "Дневник полкового священника" и альбом с фотографиями и житием орловского святого.



Отдельно глава региона поблагодарил митрополита за помощь участникам СВО, сообщили в Орловской митрополии.





Артем Ежаков



