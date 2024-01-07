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17:37, 7 января 2024 года

В Славянском саду Ливен живут около 30 белок

Животные охотно дают себя кормить.



В Славянском саду Ливен есть бельчатник. В нем живут около 30 животных, которые будут рады вниманию и охотно дадут себя покормить.

Идея сделать здесь беличий дом появилась у Сергея Клушина. Мужчина сколотил белкам около 70 гнезд и построил вольер.

В саду живет смесь среднерусской и алтайской белок. Меню у животных разнообразное: орехи, желуди, сушеные черви. Если вы хотите понаблюдать, как белка ест, то предложите ей что-нибудь из мелкого – например, кедровый орешек, а если хотите увидеть, как она прячет еду, то что-нибудь покрупнее.

Еще летом для белок заготовили корм. Волонтеры собрали больше 50 ведер шишек.

Ливенский белкин дом всегда открыт для гостей. А еще здесь ждут волонтеров.


Анна Вайсергисер
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