В Славянском саду Ливен живут около 30 белок

В Славянском саду Ливен есть бельчатник. В нем живут около 30 животных, которые будут рады вниманию и охотно дадут себя покормить.
Идея сделать здесь беличий дом появилась у Сергея Клушина. Мужчина сколотил белкам около 70 гнезд и построил вольер.
В саду живет смесь среднерусской и алтайской белок. Меню у животных разнообразное: орехи, желуди, сушеные черви. Если вы хотите понаблюдать, как белка ест, то предложите ей что-нибудь из мелкого – например, кедровый орешек, а если хотите увидеть, как она прячет еду, то что-нибудь покрупнее.
Еще летом для белок заготовили корм. Волонтеры собрали больше 50 ведер шишек.
Ливенский белкин дом всегда открыт для гостей. А еще здесь ждут волонтеров.