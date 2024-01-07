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14:50, 7 января 2024 года Православные орловцы отмечают Рождество Христово В храмах прошли божественные литургии.







7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В орловских храмах прошли божественные литургии. В Ахтырском кафедральном соборе ее возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он пожелал, чтобы Спаситель родился не только в вифлеемской пещере, но и в душах каждого.



Именно в этот день Богородица родила будущего Спасителя. Иисус появился на свет в Вифлееме. Именно туда Дева Мария с Иосифом пришли для участия в переписи населения. Однако свободных мест в гостиницах не было, поэтому супругам ночевать пришлось в пещере, которая использовалась как хлев. Там и родился Богомладенец, и первой его колыбелью стала кормушка для животных.



Когда Иисус родился, на небе загорелась яркая звезда. Именно она указала путь пастухам, которые первые пришли поклониться Спасителю и волхвам, которые принесли драгоценные дары.



В Рождество принято собираться с родными за праздничным столом и делать добрые дела.





Юлия Опанасюк



