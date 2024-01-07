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14:00, 7 января 2024 года В Орловской области прогнозируют двадцатиградусный мороз В регионе сохранится аномально холодная погода.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона, что в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода. С 8 по 9 января среднесуточная температура составит 15 – 20 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 8 – 13 градусов.



В связи с этим спасатели призывают орловцев следить за использованием печного, газового или электрооборудования.

"Еще двое суток холодной погоды из-за ледяного арктического воздуха и резкое потепление", – сообщили в орловском гидрометцентре. Уже днем 10 января на Орловщине ожидается от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.





Артем Ежаков



