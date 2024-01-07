воскресенье 7.01.2024 20:24:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:00, 7 января 2024 года

В Орле, Ливнах и Мценске собирают подписи за выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Пункты открыты в торговых центрах.



В Орловской области продолжается сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента России. Действующий глава государства – самовыдвиженец. До конца января ему необходимо набрать 300 тысяч подписей. По состоянию на 5 января от Орловщины их отправили более 12 тысяч. В Москве уже идет подсчет.

В Орле пункты работают по адресам:
  • ТЦ "МегаГринн", Кромское шоссе, 4 (по 21 января);
  • ТЦ "Лента", Московское шоссе, 56 (по 21 января);
  • ТЦ "Водолей", ул. Тургенева, 40 (по 21 января);
  • ЦУМ, Площадь Мира, 1 (по 8 января);
  • ТЦ "Европа", улица Московская, 67 (9 января – 21 января).
Также работает штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Он расположен по адресу: Пролетарская гора, 11. Работает он с 9:00 до 18:00. 

В.Мценске подпись можно оставить в Доме бытовых услуг (улица Тургенева, 97А, по 21 января). В Ливнах пункт работает в ТЦ "Ермак" (ул. Октябрьская, 29Б, по 21 января).

По 8 января пункты сбора подписей работают с 11:00 до 15:00. С собой нужно иметь паспорт.

Пункты от других участников президентских выборов в регионе пока не заработали. 5 января ЦИК Российской Федерации зарегистрировал кандидата в президенты от ЛДПР – Леонида Слуцкого, а также партии "Новые люди" – Владислава Даванкова.

Тем временем в Орле доверенным лицам Владимира Путина на выборах президента РФ вручили удостоверения. Ими стали директор орловской школы №2 Ирина Самотолкина, руководитель орловского филиала Фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова и руководитель научной школы Орловского госуниверситета Вячеслав Голенков.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024-го года.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.