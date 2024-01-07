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16:00, 7 января 2024 года В Орле, Ливнах и Мценске собирают подписи за выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ Пункты открыты в торговых центрах.







В Орловской области продолжается сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента России. Действующий глава государства – самовыдвиженец. До конца января ему необходимо набрать 300 тысяч подписей. По состоянию на 5 января от Орловщины их отправили более 12 тысяч. В Москве уже идет подсчет.



В Орле пункты работают по адресам:

ТЦ "МегаГринн", Кромское шоссе, 4 (по 21 января);

ТЦ "Лента", Московское шоссе, 56 (по 21 января);

ТЦ "Водолей", ул. Тургенева, 40 (по 21 января);

ЦУМ, Площадь Мира, 1 (по 8 января);

ТЦ "Европа", улица Московская, 67 (9 января – 21 января). Также работает штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Он расположен по адресу: Пролетарская гора, 11. Работает он с 9:00 до 18:00.



В.Мценске подпись можно оставить в Доме бытовых услуг (улица Тургенева, 97А, по 21 января). В Ливнах пункт работает в ТЦ "Ермак" (ул. Октябрьская, 29Б, по 21 января).



По 8 января пункты сбора подписей работают с 11:00 до 15:00. С собой нужно иметь паспорт.



Пункты от других участников президентских выборов в регионе пока не заработали. 5 января ЦИК Российской Федерации зарегистрировал кандидата в президенты от ЛДПР – Леонида Слуцкого, а также партии "Новые люди" – Владислава Даванкова.



Тем временем в Орле доверенным лицам Владимира Путина на выборах президента РФ вручили удостоверения. Ими стали директор орловской школы №2 Ирина Самотолкина, руководитель орловского филиала Фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова и руководитель научной школы Орловского госуниверситета Вячеслав Голенков.



Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024-го года.





