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11:45, 7 января 2024 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством Христовым Губернатор Орловской области отметил, что духовные ценности остаются якорем надежды и светлой путеводной звездой для человечества.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Вековые христианские ценности – непреходящие объединяющие начала нашей жизни. В современном мире с его конфликтами и войнами, глобальными потрясениями и сиюминутными заботами – именно неизменные духовные ценности, высокие нравственные идеалы, провозглашенные более двух тысяч лет назад, остаются якорем надежды и светлой путеводной звездой для человечества.



За мир и счастье родных, безопасность нашего общего дома – России, за наше право оставаться самими собой, за вековые традиции православия – за всё это идет сегодня священная борьба. Не только сила оружия, но и сила правды, вера предков ведут нас вперёд. В это сложное время усилия тысяч орловчан – представителей самых разных профессий и сфер деятельности, неустанная забота священнослужителей Орловской и Ливенской епархий – направлены на оказание помощи нашим героическим воинам, их семьям, беженцам, жителям Донбасса и Новороссии. Все это достойный пример милосердия и взаимопомощи, самопожертвования и христианской любви к ближнему, сплоченности и веры, которая ведёт наш народ по пути к победе добра и справедливости. Спасибо вам за этот пример, за гражданское мужество и твёрдый нравственный выбор.



Пусть будут счастливы и здоровы ваши близкие, пусть дети живут в мире и радости, а ваша забота согревает их и помогает достойно идти по жизни.



Веры, надежды и любви в сердце, дорогие друзья, тепла и уюта в доме!



Пусть свет Рождественской звезды всегда озаряет наш путь.



С великим праздником Рождества Христова!





