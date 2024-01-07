В Орле доверенным лицам Владимира Путина на выборах президента РФ вручили удостоверения
Их получили трое орловцев.
В Орле доверенные лица Владимира Путина на выборах президента РФ получили удостоверения. Это директор орловской школы №2 Ирина Самотолкина, руководитель орловского филиала Фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова и руководитель научной школы Орловского госуниверситета Вячеслав Голенков.
4 января в центральном избирательном штабе первые 12 удостоверений вручил доверенным лицам худрук театра Олега Табакова Владимир Машков. Ими стали представители самых разных сфер – науки и искусства, спорта, здравоохранения.