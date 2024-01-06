В Орле любители зимнего плавания открыли сезон моржевания

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18:30, 6 января 2024 года
В Орле любители зимнего плавания открыли сезон моржеванияПрорубь выпилили сами на реке Орлик.
В Орле любители зимнего плавания открыли сезон. Толщина льда стала достаточной для создания проруби. Она появилась на Орлике. Ее пропилили метр на метр, до дна – два метра.
Практиковать моржевание без подготовки не рекомендуют, особенно людям с хроническими болезнями.
После погружения "моржи" пьют чай и делятся секретами увлечения и традициями. Среди последних – посещение купелей Орловской области. На Крещение они обязательно нырнут в одну из них.
Татьяна Тимохина
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