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17:30, 6 января 2024 года Болховская семья четыре года занимается разведением страусов Ферму получилось создать со второй попытки.







Семья Вечеринских из Болховского района уже четыре года разводит страусов. Первая попытка провалилась, падеж охватил почти все поголовье. Сейчас для пернатых созданы все нужные условия.



В этом году на ферме хороший приплод, на молодняк сложился большой спрос, поэтому продали без труда.



От страусов на продажу идут яйца, мясо, жир для кремов, пух. Одним яйцом можно накормить восемь человек. В цене по сравнению с куриными они не прибавили. Мясо страуса без холестерина, поэтому становится все популярнее.





Анна Вайсергисер



