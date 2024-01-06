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14:44, 6 января 2024 года

Митрополит Тихон совершит рождественскую Божественную литургию в Ахтырском соборе Орла

Чуть раньше владыка совершит всенощное бдение.


В канун Рождества Христова митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла. Начало – 6 января в 17:00. Здесь же в ночь с 6 на 7 января владыка совершит Божественную литургию. Начало богослужения – в 23:30. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

7 января в 17:00 митрополит совершит всенощное бдение в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла, а 8 января в 8:00 архипастырь возглавит Божественную литургию в Христорождественском храме в Болхове.


Артем Ежаков
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