Главная » Новости



14:44, 6 января 2024 года Митрополит Тихон совершит рождественскую Божественную литургию в Ахтырском соборе Орла Чуть раньше владыка совершит всенощное бдение.





В канун Рождества Христова митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе города Орла. Начало – 6 января в 17:00. Здесь же в ночь с 6 на 7 января владыка совершит Божественную литургию. Начало богослужения – в 23:30. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



7 января в 17:00 митрополит совершит всенощное бдение в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла, а 8 января в 8:00 архипастырь возглавит Божественную литургию в Христорождественском храме в Болхове.





Артем Ежаков



