Главная » Новости



18:00, 6 января 2024 года Орловские ветераны спорта отметили Новый год волейбольным турниром Соревнования состоялись второй раз подряд.







В Орле состоялся товарищеский турнир по волейболу среди команд ветеранов. Турнир получился смешанным: Орел представляла женская команда, Кромской район – мужская. Также впервые поиграть в областную столицу приехали волейболисты-ветераны из Донецкой Народной Республики. Они привезли смешанный коллектив.



Турнир прошел по круговой системе, каждый матч длился до двух побед по партиям. В итоге команда Кромского района стала победителем турнира, на втором месте – гости из ДНР, третьими стали орловчанки.





Анастасия Дорохова



