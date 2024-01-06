Прокуратура Орловской области проводит проверку после перебоев в оказании коммунальных услуг
Сроки устранения нарушений поставлены на контроль ведомства.
В Орловской области фиксируют факты перебоев в предоставлении качественных коммунальных услуг, аварийные ситуации и нарушения в сфере обращения с отходами. В связи с этим по поручению прокурора Алексея Тимошина проводится проверка.
Сроки устранения нарушений поставлены на контроль ведомства, также проверяется соблюдение законодательства ресурсоснабжающими и управляющими организациями.