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10:57, 7 января 2024 года

В Орловской области изменились правила выплаты детских пособий

Новшества вступили в силу с нового года.


С 1 января вступили в силу изменения в правилах выплат по уходу за ребенком. Можно сохранить ежемесячные выплаты родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. Речь идет о пособии в 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Также теперь родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Пособие сохранится и у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя, сообщает региональный информационный портал.


Артем Ежаков
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