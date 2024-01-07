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10:57, 7 января 2024 года В Орловской области изменились правила выплаты детских пособий Новшества вступили в силу с нового года.





С 1 января вступили в силу изменения в правилах выплат по уходу за ребенком. Можно сохранить ежемесячные выплаты родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени. Речь идет о пособии в 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.



Также теперь родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Пособие сохранится и у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



