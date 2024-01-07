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13:00, 7 января 2024 года На ВДНХ легенда об Орле предстанет в виде мультфильма Мастер-классы по мультипликации в орловском павильоне на выставке "Россия" пройдут в конце месяца.



Фото: портал правительства Орловской области

30 и 31 января в орловском павильоне на выставке "Россия" пройдет мастер-класс по мультипликации. Посетители смогут освоить азы анимации в технике перекладки при помощи смартфона.



Как сообщает региональный информационный портал, планируется создать мультфильм о легенде об Орле, но рассмотрят и идеи гостей.



Мастер-классы пройдут с 12:00 до 18:00.





Артем Ежаков



