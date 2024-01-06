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17:00, 6 января 2024 года Владимир Путин присвоил почетное звание директору орловского драмтеатра Заслуженным работником культуры РФ стала Елена Казакова.





За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность директору Орловского государственного академического театра имени Тургенева Елене Казаковой присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.



ОГАТ Елена Казакова возглавила в июле 2018-го года. До этого в ее карьере были должности директора театра "Русский стиль" и орловской детской хоровой школы. Также возглавляла управление культуры администрации города Орла.



За свою работу Елена Казакова награждена почетной грамотой Министерства культуры РФ, а также почетными грамотами губернатора Орловской области, областного и городского советов, мэрии Орла.





Артем Ежаков



