Орловский Совет солдатских матерей вновь возглавила Валентина Старовойтова
К своим обязанностям она приступила с нового года.
Валентина Старовойтова вновь возглавила орловскую региональную общественную организацию "Совет солдатских матерей".
"Ваши молитвы помогли мне вновь возглавить Совет солдатских матерей. С 1 января 2024-го года я приступила к своим обязанностям. Спасибо вам за доверие и поддержку", – цитирует Валентину Старовойтову сайт организации.
Валентина Старовойтова возглавляла орловский Совет солдатских матерей с 2006 года, уйдя с должности летом прошлого года.