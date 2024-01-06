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10:03, 6 января 2024 года Орловский Совет солдатских матерей вновь возглавила Валентина Старовойтова К своим обязанностям она приступила с нового года.





Валентина Старовойтова вновь возглавила орловскую региональную общественную организацию "Совет солдатских матерей".

"Ваши молитвы помогли мне вновь возглавить Совет солдатских матерей. С 1 января 2024-го года я приступила к своим обязанностям. Спасибо вам за доверие и поддержку", – цитирует Валентину Старовойтову сайт организации. Валентина Старовойтова возглавляла орловский Совет солдатских матерей с 2006 года, уйдя с должности летом прошлого года.





Артем Ежаков



