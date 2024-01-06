Орловские футболистки начнут поход за медалями первой лиги на выезде
Спортсменки отправятся на игру в Воронеж.
Орловские футболистки начнут поход за медалями первой лиги на выезде. Первый тур в рамках предварительного этапа Всероссийского соревнования наша команда проведет в Воронеже. Соперником станут футболистки "Факела".
Игра состоится 12 или 13 января, точная дата проведения станет известна позднее. Также с орловчанками в одной группе турнира находятся воронежская "Сталь" и сборная спортшколы города Губкин.
Напомним, футболистки "ОрелГУ-КПРФ" являются серебряными призерами всероссийского финала первенства первой лиги прошлого сезона.