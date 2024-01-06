Главная » Новости



20:30, 5 января 2024 года Орловцы несколько дней штурмуют кинозалы На большие экраны вышел фильм "Холоп 2".







Орловцы продолжают смотреть кино на новогодних праздниках. Народную любовь главный герой фильма "Холоп" Гриша завоевал еще в первой части. Первая часть собрала у экранов более 11 миллионов зрителей. Для режиссеров это стало толчком, чтобы продолжить сюжетную линию.



На этот раз сценарий развернулся вокруг избалованной девушки Кати. Пунктом перевоспитания выбрали яркую эпоху с балами. Орловские зрители уже оценили картину, снятую при поддержке телеканала "Россия".



– Многим, кто так себя ведет, необходимо посмотреть фильм, чтобы в дальнейшем изменить свое поведение, - отметила одна из орловских зрительниц после сеанса.





Эльза Ахмедбекова



