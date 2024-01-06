Орловцы несколько дней штурмуют кинозалы

Орловцы продолжают смотреть кино на новогодних праздниках. Народную любовь главный герой фильма "Холоп" Гриша завоевал еще в первой части. Первая часть собрала у экранов более 11 миллионов зрителей. Для режиссеров это стало толчком, чтобы продолжить сюжетную линию.
На этот раз сценарий развернулся вокруг избалованной девушки Кати. Пунктом перевоспитания выбрали яркую эпоху с балами. Орловские зрители уже оценили картину, снятую при поддержке телеканала "Россия".
– Многим, кто так себя ведет, необходимо посмотреть фильм, чтобы в дальнейшем изменить свое поведение, - отметила одна из орловских зрительниц после сеанса.