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20:15, 5 января 2024 года Жители неотапливаемого дома на 7 Ноября в Орле готовят обращение в прокуратуру Температура в их квартирах близка к нулю.







У жителей дома №28 на улице 7 ноября в Орле вторые сутки холодные батареи. Вернуть тепло орловцы пытаются с помощью электробогревателей, но даже так температура не превышает 11 градусов.



– Детей эвакуировали по бабушкам, по родственникам. Потому что дома спать невозможно, очень холодно, - рассказала жительница дома №28 по улице 7 Ноября Ирина Феоктистова.



В управляющей компании утверждают, что проблема кроется в низких температурах теплоносителя, которые подает ресурсоснабжающая компания. В последней об этом знают и отмечают, что в прошлые годы такого не было.



– Мы зафиксировали снижение параметров теплоносителя, которого не было в предыдущие отопительные сезоны. В настоящее время совместно с УК мы выясняем причины произошедшего. Возможно, это связано с заменой в доме внутридомовых инженерных коммуникаций во время капремонта в 2023 году. В любом случае мы находимся в тесном взаимодействии с представителями УК до полного решения проблемы, - сообщила пресс-секретарь Орловского филиала АО "Квадра" Мария Анзина.



Капитальный ремонт начали, но недоделали. Пока что рабочие заменили коммуникации лишь на чердаке, в подвале все по-прежнему. В ближайшее время жители направят обращение в надзорное ведомство.





Эльза Ахмедбекова



