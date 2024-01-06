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19:30, 5 января 2024 года

Орловец кует 150-килограммового дракона из стали

Руслан Курязов закончит работу к весне.



Кузнец из Мценского района Руслан Курязов решил выковать мифическое существо из стали. Мужчина взялся за дело около месяца назад, занимается хобби по выходным.

От головы до хвоста - 4,5 метра. Вес металлической скульптуры составит 150 килограммов, на нее уйдет, как минимум, три листа металла, не считая чешуек. Специально для их изготовления мастер придумал приспособление. На каждую чешуйку уходит десять минут работы, а изготовить надо тысячу.

Не все драконы изготавливаются так долго. Вымышленные существа в исполнении педагога дополнительного образования Елены Сухининой делаются в считанные минуты. Для этого нужна лишь бумага.

Очень сложная заготовка для дракона, однако дети справляются, - отметила педагог Елена Сухинина.

Год дракона начнется 10 февраля.




Татьяна Тимохина
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