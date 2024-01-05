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17:45, 5 января 2024 года В Орле многоквартирный дом остался без отопления Тепла в квартирах нет уже два дня.







В Орле жители дома на улице 7 ноября, 28 уже два дня живут с холодными батареями. В доме 26 квартир, где живут маленькие дети и люди преклонного возраста. По словам жителей, они не раз обращались за помощью.



– Все жители обращаются дежурному по городу, в управляющую компанию, жалобы даже не фиксируются, ни одной жалобы не было зафиксировано. Поэтому мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Только после их вмешательства дело стало принимать хоть какой-то оборот, - рассказал житель дома №28 улицы 7 Ноября Олег Дмитриев.





Вести-Орёл



