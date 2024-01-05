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17:00, 5 января 2024 года

В Орле отреставрировали Ахтырский собор

Стены храма обрели небесный оттенок.



Прихожане Ахтырского кафедрального собора, придя на службу, могут увидеть, что теперь храм в небесном оттенке. Недавно завершилась реставрация, которая началась в 2023 году.

То, что храму необходимо обновить фасад, стало понятно еще несколько лет назад. Рабочие поменяли фундамент, приступили к подготовке стен к покраске. Тогда было замечено, что под желтым слоем проглядывается другой цвет.

Расчистив еще большую территорию, мы поняли храм изначально был голубой ,под голубым другого цвета нет. Голубой в церковной традиции - цвет посвящен всегда Божией Матери, - рассказал иерей, настоятель Ахтырского кафедрального собора города Орла Дмитрий Никулин.

Преобразить храм финансово помог прихожанин, который захотел остаться неизвестным. В ночь с 6 на 7 января в соборе соберутся сотни орловцев, где встретят Рождество Христово.


Юлия Опанасюк
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