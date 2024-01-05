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16:45, 5 января 2024 года В Орле более 10 лет под Новый год появляется "Елка чемпионов" Она исполняет желания спортсменов.







"Елка чемпионов " появляется уже более десяти лет в Орловском государственном университете в новогодние праздники. К ней приходят загадать желание как спортсмены, так и преподаватели. А украшения у красавицы - золотые медали.



– Где-то в 2018 году было загадано, чтобы вид спорта скиппинг стал официальным. Сбылось. Далее было желание попасть в какие-то престижные соревнования. В 2023 году они состоялись, - отметил декан факультета физкультуры и спорта Орловского государственного университета Валерий Бойко.



Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова



