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16:15, 5 января 2024 года Орловчанка рассказала, как изготовить свечу вручную Людмила Людвова занимается этим искусством уже два года.







Орловчанка Людмила Людвова – инженер-технолог по образованию. В течение последних двух лет она изготавливает свечи.



По словам женщины, на создание одной свечи уходит в среднем 2,5 часа. В флаконах хранятся разные ароматы, у каждого есть свой цвет и образ.



– У меня есть аромат , я его назвала "Восточный гость", потому что там есть и бадьян, и корица, и шафран, - рассказала свечевар Людмила Людвова.



Чтобы свеча долго сохраняла аромат, ее нужно "настоять". Это занимает, как минимум, пару месяцев. После этого свеча сможет насыщать пространство приятным запахом полгода. Подробности - у Марии Семак.





Мария Семак



