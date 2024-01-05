Орловчанка рассказала, как изготовить свечу вручную

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16:15, 5 января 2024 года
Орловчанка рассказала, как изготовить свечу вручнуюЛюдмила Людвова занимается этим искусством уже два года.
Орловчанка Людмила Людвова – инженер-технолог по образованию. В течение последних двух лет она изготавливает свечи.
По словам женщины, на создание одной свечи уходит в среднем 2,5 часа. В флаконах хранятся разные ароматы, у каждого есть свой цвет и образ.
– У меня есть аромат , я его назвала "Восточный гость", потому что там есть и бадьян, и корица, и шафран, - рассказала свечевар Людмила Людвова.
Чтобы свеча долго сохраняла аромат, ее нужно "настоять". Это занимает, как минимум, пару месяцев. После этого свеча сможет насыщать пространство приятным запахом полгода. Подробности - у Марии Семак.
Мария Семак
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