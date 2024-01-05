Орловцы написали письма поддержки бойцам СВО, находящимся в госпиталях
Региональный избирательный штаб Владимира Путина присоединился к всероссийской акции.
Региональный избирательный штаб Владимира Путина присоединился к всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ". 5 января волонтеры совместно с гостями, сопредседателями и доверенными лицами, а также теми, кто пришел поддержать Владимира Путина, оформили праздничные открытки и написали письма в поддержку участников СВО, находящихся на реабилитации в госпиталях.
Готовые письма передадут в госпитали через региональные штабы "народного фронта" до 11 января включительно. Открытки и письма вручат представители администрации госпиталей с учетом санитарных ограничений.