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9:00, 6 января 2024 года

Орловские медики провели успешную операцию в Новый год

Пациенту из Москвы помогла бригада Покровской ЦРБ.

Фото: департамент здравоохранения региона

Мужчина приехал к родственникам из Москвы. Впервые он почувствовал боль 29 декабря, но обращаться за помощью не стал. Ситуация стала критической к концу года и в 19.40 31 декабря мужчину доставили в Покровскую районную больницу.

После осмотра, необходимых анализов и обследований врачи установили диагноз - перфоративная язва желудка и гнойный перитонит. Медлить было нельзя, и в экстренном порядке в больницу вызвали операционную бригаду: хирургов Владимира Сергеева и Антона Булаткина, анестезиолога-реаниматолога Александра Неплюхина, операционную сестру Кристину Карасеву и медсестру-анестезистку Маргариту Шалимову, - рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

Операция прошла успешно, она длилась больше часа. Примечательно, что операция началась в 2023 году, а завершилась в 2024. Пациент готовится к выписке


Сергей Силаев
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