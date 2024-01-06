Главная » Новости



9:00, 6 января 2024 года Орловские медики провели успешную операцию в Новый год Пациенту из Москвы помогла бригада Покровской ЦРБ.



Фото: департамент здравоохранения региона

Мужчина приехал к родственникам из Москвы. Впервые он почувствовал боль 29 декабря, но обращаться за помощью не стал. Ситуация стала критической к концу года и в 19.40 31 декабря мужчину доставили в Покровскую районную больницу.



– После осмотра, необходимых анализов и обследований врачи установили диагноз - перфоративная язва желудка и гнойный перитонит. Медлить было нельзя, и в экстренном порядке в больницу вызвали операционную бригаду: хирургов Владимира Сергеева и Антона Булаткина, анестезиолога-реаниматолога Александра Неплюхина, операционную сестру Кристину Карасеву и медсестру-анестезистку Маргариту Шалимову, - рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.



Операция прошла успешно, она длилась больше часа. Примечательно, что операция началась в 2023 году, а завершилась в 2024. Пациент готовится к выписке





Сергей Силаев



