В Орле многоквартирный дом рядом с автовокзалом остался без тепла
Подача приостановлена временно.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В связи с утечкой теплоносителя по адресу Садовый проезд, 5 временно приостановлена подача тепла в многоквартирный дом. Об этом рассказалив пресс-службе городской администрации.
– В настоящее время отключен один дом – Садовый проезд, д. 5. На месте работает УК "Орелжилцентр". Планируемое время восстановления отопления – 14:00 сегодняшнего дня, - сообщил старший оперативный дежурный МКУ "ЕДДС города Орла".
Телефон диспетчерской УК: 78-30-54.
Телефон ЕДДС города Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.