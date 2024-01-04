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19:00, 4 января 2024 года В Ливнах открылась "Изба народного творчества" Оригинальный музей расположился в двухэтажном здании.







В городе Ливны 4 января открылась "Изба народного творчества". Инициатором выступил Сергей Клушин. Здесь будут возрождать забытые ремесла.



При входе гости должны кланяться. Внутри обязательный атрибут – люлька, которая подвешена на очеп - деревянную длинную жердину.



Посетителей необычного музея научат готовить с помощью печки. Обучать азам приготовления еды будет Ольга Баранникова. А еще орловчанка умеет держать в руках веретено.



– Такой проект, как "Русская изба", станет драйвером развития туризма не только в нашем не большом городе, но и в регионе в целом, - отметил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны Максим Анисимов.





Анна Вайсергисер



