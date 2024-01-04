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17:05, 4 января 2024 года Андрей Клычков передал бойцам СВО семитонный груз и два автомобиля Глава региона побывал в зоне СВО на Артемовском направлении.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 января приехал в зону проведения специальной военной операции с Митрополитом Орловским и Болховским Тихоном. Для трех подразделений ВДВ, где служат орловцы, собрали семитонную посылку.



– Передали антидроновое ружье, тепловизионные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры Mavic, дроны "камикадзе", баллистические шлемы, противоударные планшеты. Для обустройства блиндажей закупили генераторы, печи, "буржуйки" с трубами, окопные свечи, - рассказал губернатор в социальных сетях.



Также на фронт пригнали два автомобиля: "Ниву" и УАЗ. Подразделения получили еще и запчасти для машин.





Сергей Силаев



