Андрей Клычков передал бойцам СВО семитонный груз и два автомобиля

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17:05, 4 января 2024 года
Андрей Клычков передал бойцам СВО семитонный груз и два автомобиляГлава региона побывал в зоне СВО на Артемовском направлении.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 января приехал в зону проведения специальной военной операции с Митрополитом Орловским и Болховским Тихоном. Для трех подразделений ВДВ, где служат орловцы, собрали семитонную посылку.
– Передали антидроновое ружье, тепловизионные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры Mavic, дроны "камикадзе", баллистические шлемы, противоударные планшеты. Для обустройства блиндажей закупили генераторы, печи, "буржуйки" с трубами, окопные свечи, - рассказал губернатор в социальных сетях.
Также на фронт пригнали два автомобиля: "Ниву" и УАЗ. Подразделения получили еще и запчасти для машин.
Сергей Силаев