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17:05, 4 января 2024 года

Андрей Клычков передал бойцам СВО семитонный груз и два автомобиля

Глава региона побывал в зоне СВО на Артемовском направлении.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 4 января приехал в зону проведения специальной военной операции с Митрополитом Орловским и Болховским Тихоном. Для трех подразделений ВДВ, где служат орловцы, собрали семитонную посылку.

Передали антидроновое ружье, тепловизионные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры Mavic, дроны "камикадзе", баллистические шлемы, противоударные планшеты. Для обустройства блиндажей закупили генераторы, печи, "буржуйки" с трубами, окопные свечи, - рассказал губернатор в социальных сетях.

Также на фронт пригнали два автомобиля: "Ниву" и УАЗ. Подразделения получили еще и запчасти для машин.


Сергей Силаев
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