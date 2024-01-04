Из Орловской области бойцам СВО доставили мобильную баню
В этом помог "Народный фронт".
Фото: "народный фронт"
Участникам специальной военной операции доставили мобильную баню на передовую. Запрос прислали добровольцы, просьба объединила несколько регионов. Откликнулись вологодские партнеры, а представители орловского отделения "Народного фронта" побывали на производстве.
Баню собрали быстро, она просторная, светлая и удобная для перевозки. Ее, вместе с гуманитарным грузом, уже доставили к ленточке. Защитники поблагодари тыл за поддержку, единство и отзывчивость.