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16:20, 4 января 2024 года Дневной выпуск программы "Вести-Орел" с Марией Семак



Расскажем, что важного и интересного произошло к середине 4 января 2024 года:



- Все для победы: Орловщина и Вологодская область обьединились, чтобы помочь.



- Расскажем о династии орловских педагогов с общим стажем работы 750 лет.



- О чем мечтают орловские спортсмены, наряжая елочку?



- Пора в кино: на большие экраны страны вышли "Холоп 2" и "Бременские музыканты".







Вести-Орёл



