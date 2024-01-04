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15:00, 4 января 2024 года В первые дни 2024 года дороги Орловщины очищали почти 500 единиц техники Движение пассажирского транспорта обеспечено в штатном режиме.



Фото: "Вести-Орел"

2 и 3 января 2024 года на территории Орловской области работала 461 единица техники на дорогах. Это 178 комбинированных дорожных машин, 33 автогрейдера, 28 самосвалов, 76 погрузчиков и 146 единиц другой техники. Израсходовано более тысячи тонн пескосоляной смеси.



По информации пресс-службы областного правительства, в Орле в ночь со 2 на 3 января работало 56 машин. С улиц вывезли более 1100 кубометров снега, израсходовано 430 тонн пескосоляной смеси и 81 тонна соли.



В районах Орловщины продолжает работать техника МУПов – 66 единиц, а также привлеченная к расчистке дорог сельскохозяйственная техника.





Сергей Силаев



