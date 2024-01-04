В Орле на Старо-Московском шоссе произошла коммунальная авария
Работа над устранением неполадок уже ведется.
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В Орле утром 4 января произошла коммунальная авария.
– В районе 7.00 поступила информация в диспетчерскую службу об утечке воды в районе улицы Старо-Московское шоссе. По прибытии на место было выявлено, что произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения из-за чего и образовалась утечка, - сообщил начальник производственно-технического отдела "Орелводоканала" Юрий Тарасов.
В настоящее время вода перекрыта. Ремонтные работы ведутся, водоснабжение будет восстановлено сегодня.