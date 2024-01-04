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11:46, 4 января 2024 года В Орле на Старо-Московском шоссе произошла коммунальная авария Работа над устранением неполадок уже ведется.



Фото: архив

В Орле утром 4 января произошла коммунальная авария.



– В районе 7.00 поступила информация в диспетчерскую службу об утечке воды в районе улицы Старо-Московское шоссе. По прибытии на место было выявлено, что произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения из-за чего и образовалась утечка, - сообщил начальник производственно-технического отдела "Орелводоканала" Юрий Тарасов.



В настоящее время вода перекрыта. Ремонтные работы ведутся, водоснабжение будет восстановлено сегодня.





Мария Семак



