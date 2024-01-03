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18:00, 3 января 2024 года

С 2014 года на территорию Орловской области переехали более 4,5 тысяч иностранцев

1911 из них по госпрограмме переселения соотечественников из-за рубежа.



Действует программа переселения соотечественников из-за рубежа и сейчас, но с изменениями, о которых рассказала начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД Елена Максимова. По ее словам, иностранцы, въезжая на территорию нашей страны, имеют право без всяких статусов подать заявку на участие в государственной программе.

Однако, начиная с 2024 года, переселенцы должны будут подтвердить знание русского языка на специальной комиссии. Исключение для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Как отмечает Максимова, в Орловской области ждут квалифицированных специалистов с определенным образованием и стажем работы. Речь идет в первую очередь о соотечественниках, которые востребованы на рынке труда нашего региона. Гражданам, которые совершали правонарушения и преступления на территории РФ в участии в программе переселения соотечественников будет отказано. Это правило неизменно с 2014 года.


Татьяна Тимохина
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