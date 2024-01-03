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17:00, 3 января 2024 года В Орловской области в снежную ловушку попали несколько автомобилей Водители не справились с заносами в Орловском муниципальном округе.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Рано утром 3 января орловские спасатели выезжали в поселок Шиловский Орловского округа, где в снежный плен попали два легковых автомобиля. Чтобы вытащить машины из снега, понадобились тягачи.



С их помощью спасатели отбуксировали легковушки на дорогу. Затем водители самостоятельно продолжили путь.



Всего за минувшие сутки орловские спасатели 13 раз выезжали на вызовы. Из них семь выездов - на помощь населению и шесть - на ликвидацию возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



