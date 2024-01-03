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14:45, 3 января 2024 года Под Орлом инспекторы оказали помощь водителю фуры Большегрузный автомобиль вынужденно остановился в Свердловском районе.



Фото: УМВД России по Орловской области

Сотрудники Госавтоинспекции помогли двум мужчинам, попавшим в непростую ситуацию на заснеженной дороге в Свердловском районе. Стоящую на обочине фуру заметили старшие лейтенанты полиции Леонид Половинкин и Владимир Воронов. Подъехав к ней, инспекторы узнали, что водитель сделал вынужденную остановку из-за повреждения оси прицепа. Кроме того, в автомобиле сели аккумуляторы, поэтому в салоне стало холодно.



Полицейские не оставили дальнобойщиков в беде. Они напоили их чаем, а затем помогли снять с грузовика аккумуляторные батареи и договорились с представителями дорожной службы об их подзарядке.



После этого стражи правопорядка отвезли дальнобойщиков в придорожное кафе. В ближайшее время фура продолжит движение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



