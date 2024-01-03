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13:45, 3 января 2024 года

В первый день нового года в Орловской области сбили трех пешеходов

Аварии произошли в Орле и Ливнах.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Сразу два ДТП, в которых пострадали пешеходы, случились на Орловщине 1 января 2024 года. Сводку публикует региональное Управление Госавтоинспекции.

Первый случай зафиксировали в Ливнах на улице Денисова. Под колеса ВАЗ-2110 попал 35-летний мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Второе происшествие случилось вечером в Орле на улице Металлургов. Под колесами автомобиля "Хендэ Крета", которым управлял 40-летний водитель, оказались две девочки 10-ти и 13-ти лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте аварии детей осмотрели сотрудники скорой помощи и отпустили домой. Позже одна из девочек вновь обратилась за медицинской помощью. 

Всего с 1 по 2 января в Орловской области зарегистрировано 28 ДТП. Телесные повреждения получили четыре человека.


Сергей Мерцалов
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