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16:00, 3 января 2024 года

На Орловщине поздравили с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны

Фронтовиков навестил глава Мценска Николай Кочетаев.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Мценске с Новым годом поздравили ветеранов Георгия Никитовича Титова, Виктора Яковлевича Григорьева и ребенка блокадного Ленинграда Бориса Борисовича Борисова. Как сообщает газета "Мценский край", участников войны навестил глава Мценска Николай Кочетаев. 

Георгий Никитович Титов родился 14 ноября 1921 года в деревне Философский Лазавец Свердловского района. Воевал на Первом Украинском фронте рядовым пулеметчиком. В 1943 году получил тяжелое ранение. После войны работал главным бухгалтером Мценского чугунолитейного завода. Затем 16 лет трудился в должности директора Горторга. Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, медалями "За отвагу" и "За победу над Германией".

Виктор Яковлевич Григорьев родился 27 августа 1925 года в селе Сестренка Мичуринского района Тамбовской области. На фронт был призван в январе 1943 года. Сражался с фашистами в воздушно-десантных войсках. Григорьев - участник военных операций по освобождению Вены и Праги.

Борис Борисович Борисов родился 13 февраля 1939 года в Ленинграде. В осажденном городе находился до 12 ноября 1942 года. Его вывезли по Дороге жизни через Ладожское озеро. После войны Борисов работал шофером, служил в армии. Свою будущую супругу повстречал в Новокузнецке. В Мценск семья Борисовых переехала в 2001 году.


Сергей Мерцалов
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