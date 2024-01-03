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15:45, 3 января 2024 года В Орле полицейские провели товарищеский матч по мини-футболу Игра состоялась между командой "Динамо-УМВД" и ветеранами движения.



Фото: УМВД России по Орловской области

Соревнования по мини-футболу объединили действующих сотрудников орловской полиции и их старших коллег. Все они - представители Орловского областного отделения Общества "Динамо".



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, товарищеский матч прошел в упорной, но доброжелательной борьбе. Встреча завершилась вничью со счетом 10:10. Спортивное событие завершило цикл соревнований, посвященных 100-летию образования общества "Динамо".



Сейчас в УМВД проходят службу 12 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса, 144 кандидата в мастера спорта и более 350 сотрудников массовых разрядов, уточнили в региональном ведомстве.







Сергей Мерцалов



