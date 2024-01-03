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13:00, 3 января 2024 года Жителей Орловской области пригласили в бесплатное историческое путешествие Виртуальный 3D-тур по масштабной экспозиции "Битва за Москву" работает в Музее Победы.



Фото: Музей Победы

В дни зимних каникул орловцев приглашают посетить виртуальную экскурсию "Битва за Москву. Первая Победа!". Бесплатный 3D-тур по масштабной экспозиции открыт в Музее Победы.



- Приглашаем жителей нашей огромной страны посетить наш мемориальный комплекс на Поклонной горе. Не выходя из дома в эти праздничные дни можно перенестись в столицу и окунуться в события прошлого, - рассказали в Музее Победы.



Панорамная экскурсия создает эффект присутствия и погружает в атмосферу военных лет. Высокое качество изображения позволит рассмотреть с разных ракурсов все объекты экспозиции.



Зрители узнают, как жила военная Москва, какие приемы маскировки применялись, чтобы "спрятать" Кремль, что происходило в столичном метро, как велась противовоздушная оборона и многое другое. Онлайн-посетители "окажутся" на Красной площади и увидят, как проходил легендарный парад 7 ноября 1941 года. Гид Музея Победы расскажет о подвиге добровольцев народного ополчения, подольских курсантов, простых москвичей, которые делали все возможное, чтобы город не сдался врагу.



Бесплатный доступ к 3D-туру будет действителен до 7 января 2024 года включительно. Чтобы присоединиться к виртуальной программе необходимо перейти на сайт Музея Победы по ссылке https://virtual.victorymuseum.ru/moscow/ и активировать код "Moskva".





Сергей Мерцалов



