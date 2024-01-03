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12:00, 3 января 2024 года Орловцев предупреждают об опасности выхода на лед Патрулируют водные объекты инспекторы ГИМС.



Фото: архив "Вести-Орел"

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области продолжают обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Совместно со спасателями и сотрудниками полиции они организовали патрулирование. Главная цель - пресечь нарушения правил поведения на льду и профилактика происшествий.



- С гражданами и рыбаками проводятся разъяснительные беседы по мерам безопасности нахождения на льду, правилам оказания первой помощи провалившимся под лед, а также раздают памятки с рекомендациями о том, как действовать в случае чрезвычайной происшествия на льду водоемов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



Спасатели напоминают, что для одиночных пешеходов лед считается прочным при толщине не менее 7 сантиметров, а для группы людей - 12 сантиметров. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. Аналогичная ситуация в местах, где в водоем впадают ручьи и речки. Орловцев призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности.





Сергей Мерцалов



