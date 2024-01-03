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11:00, 3 января 2024 года Гостей орловского павильона на ВДНХ научат делать глиняные игрушки Мастер-классы по лепке и росписи пройдут с 16 по 21 января.



Фото: Орловский областной центр народного творчества

Посетитилей павильона Орловской области на выставке "Россия" в Москве научат делать и расписывать глиняные игрушки. Мастер-класс по лепке традиционной распоповской игрушки проведут народные мастера РФ и Орловской области Игорь и Ольга Лузянины. Расписывать глиняную Плешковскую игрушку всех желающих научит народный мастер России Татьяна Филатова.



Как сообщает региональный инфопортал, игрушечный промысел в деревне Распопова Орловского района удалось сохранить благодаря мастерице Любови Турукиной. Она работала здесь до 1943 года. Ее дело сохранили и продолжили народные мастера Петр Логвинов, Игорь и Ольга Лузянины. Они в совершенстве овладели техникой изготовления традиционной распоповской глиняной игрушки. А теперь передают мастерство на различных мероприятиях, посвященных народной культуре.



Народный промысел по изготовлению Плешковских керамических игрушек возник в селе Плешково Ливенского района. В письменных источниках об этом известно с XVII века. Игрушки отличались внешней простотой и лаконичностью. Их обычно раскрашивали в синий и красные цвета. Мастера лепили коней, женщин, солдат, уточек, петушков, кур, коров, баранов, оленей, птиц-русалок с человеческим лицом.





Сергей Мерцалов



