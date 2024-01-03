О правилах безопасности жителям Орла рассказывают с помощью мобильного комплекса
Он работает в местах массового пребывания людей.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
В Орле в местах с массовым пребыванием людей сотрудники МЧС применяют мобильный терминальный комплекс информационно-аналитической поддержки и обучения населения. С его помощью горожанам напоминают порядок действий при пожаре и телефоны экстренных служб.
Также орловцам объясняют, почему важно содержать электропроводку и электроприборы в исправном состоянии, где и как установить розетки, как безопасно использовать печное отопление и газ, как обращаться с огнем, как пользоваться обогревателем и где его лучше поставить.
Усиленная профилактическая работа проходит в период новогодних праздников. Мобильный комплекс информационно-аналитической поддержки и обучения в эти дни работает в разных частях города, сообщаютвпресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.