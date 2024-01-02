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18:00, 2 января 2024 года В Орловской области завершился конкурс "Арт-варежка" По его итогам в Ливенском краеведческом музее открыли выставку.







Экспозиция работает во время новогодних каникул. Она создана по итогам творческого конкурса "Арт-варежка", который проходил с 20 ноября до 26 декабря. За пять недель жители Ливен изготовили 139 арт-варежек.



Всего в конкурсе было четыре номинации. Жюри оценивало полет фантазии, идею, трудоемкость и красоту. Теперь лучшие работы представлены на выставке в Ливнах. Подробнее об этом в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина



