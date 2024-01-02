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16:00, 2 января 2024 года Орловский сенатор поздравил воспитанников Тельченской школы-интерната Василий Иконников привез детворе 50 мешков сладких подарков.







В Орловской области продолжают поздравлять детей с Новым годом. В гости к воспитанникам Тельченской школы-интерната приехал сенатор от Орловской области Василий Иконников. Он передал детворе 50 мешков сладких подарков.



- Когда мы привезли мешки от Деда Мороза из Великого Устюга, то у ребят загорелись глаза. А для детей главное, что о них помнят. Я был с ними на одной волне. Я вспомнил свое детство. Я также смотрел на сказочных героев завораживающим взглядом, - поделился эмоциями сенатор.



Дети тоже приготовили ему сюрприз. Спектакль "Новогодние приключения с дракошей". К этой постановке они готовились два месяца. Учили слова, песни, танцы, подбирали костюмы. И с особым трепетом и волнением показали готовый результат.



А после представления был хоровод возле зеленой красавицы. И стихи, которые дети готовили очень долго, чтобы рассказать главному новогоднему волшебнику.





Анастасия Тычинская



