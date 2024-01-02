вторник 2.01.2024 21:40:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 2 января 2024 года

Орловцев предупреждают об аномально холодной погоде

Уже 3 января температура воздуха опустится до 20 градусов мороза.

Фото: Ольга Супонева

Как передает Орловский гидрометцентр, с 3 по 7 января в регионе резко похолодает. В этот период среднесуточная температура воздуха приблизится к отметке минус 20 градусов. Такая погода установится практически во всем Центральном федеральном округе. Во власти циклона окажется обширная территория - от Москвы до Урала.

По данным синоптиков, 3 января на Орловщине днем ожидается до минус 20 градусов, ночью будет до 23 градусов ниже нуля. 4 января прогнозируется снег и до 18 градусов мороза. Немного потеплеет 5 января. Столбики термометров в этот день не опустятся ниже 15 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 6 января.

В ГУ МЧС по Орловской области отмечают, что с понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Орловцев призывают быть бдительными и осторожными в эти дни. 

- Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. Не применяйте самодельные электрообогреватели. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра, - предупреждают специалисты регионального МЧС. В ведомстве также напоминают, что при длительном пребывании на улице при минус 10-20 градусах можно получить обморожение.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.