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17:00, 2 января 2024 года Орловцев предупреждают об аномально холодной погоде Уже 3 января температура воздуха опустится до 20 градусов мороза.



Фото: Ольга Супонева

Как передает Орловский гидрометцентр, с 3 по 7 января в регионе резко похолодает. В этот период среднесуточная температура воздуха приблизится к отметке минус 20 градусов. Такая погода установится практически во всем Центральном федеральном округе. Во власти циклона окажется обширная территория - от Москвы до Урала.



По данным синоптиков, 3 января на Орловщине днем ожидается до минус 20 градусов, ночью будет до 23 градусов ниже нуля. 4 января прогнозируется снег и до 18 градусов мороза. Немного потеплеет 5 января. Столбики термометров в этот день не опустятся ниже 15 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 6 января.



В ГУ МЧС по Орловской области отмечают, что с понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Орловцев призывают быть бдительными и осторожными в эти дни.



- Не оставляйте без присмотра работающие электронагревательные приборы. Не применяйте самодельные электрообогреватели. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра, - предупреждают специалисты регионального МЧС. В ведомстве также напоминают, что при длительном пребывании на улице при минус 10-20 градусах можно получить обморожение.





Сергей Мерцалов



