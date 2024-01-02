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13:00, 2 января 2024 года

В Новый год в Орловском перинатальном Центре на свет появились четыре ребенка

Один малыш родился в Орловском городском роддоме имени Боткина.

Фото: администрация города Орла

1 января в 9:57 в Орле на свет появился чудесный мальчишка, которого назвали Тимофей. Ребенок родился в семье Скобелевых. Всего в первом акушерском отделении лежат семь орловчанок, которые вскоре станут мамами, рассказала врач родильного дома Татьяна Кондрашина.

Поздравить новоиспеченную маму приехали сотрудники администрации Орла. Они вручили женщине подарок и пожелали всего самого наилучшего.

- Самое главное, чтобы наш малыш был счастлив, здоров и рос на радость маме и папе, - сказала начальник городского управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства Алла Шайкина.

Как отметили в пресс-службе орловской мэрии, в 2023 году в городском роддоме имени Боткина на свет появилось около 1000 детей. Большинство из них - мальчики.

Четыре малыша родились 1 января в Орловском перинатальном центре. Первым был мальчик. Он появился на свет в новогоднюю ночь в 03.25 утра.


Сергей Мерцалов
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