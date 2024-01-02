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15:00, 2 января 2024 года На сохранение лесов в Орловской области выделят почти 3,5 миллиона рублей Деньги поступят из федерального бюджета.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 января 2024 года начался шестой год реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Мероприятия направлены на сбережение лесных богатств нашего региона.



В 2024 году на эти цели выделят 3,4 миллиона рублей. Из них на увеличение площади лесовосстановления направят 3,2 миллиона, на формирование запаса семян - 200 тысяч рублей. Как сообщает региональный инфопортал, всего предстоит заготовить более двух тонн семян.



Также отмечается, что планируется высадить деревья на площади более 90 гектаров и вырастить 355 тысяч штук сеянцев.

















Сергей Мерцалов



