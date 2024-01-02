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14:00, 2 января 2024 года В Орле появился первый футбольный баннер На нем изображен защитник ФК "Орел" Сергей Полосин.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Баннер находится на улице 60 лет Октября. Также на баннере красуется цитата игрока "Победа начинается в сердце!".



Фотографию накануне разместили в официальном телеграм-канале команды. В подписи к ней отмечается, что баннер - первый.



Напомним, что о появлении подобных баннеров на улицах Орла ранее сообщал губернатор Андрей Клычков. По его словам, они необходимы для поддержки футбольного клуба.





Анастасия Дорохова



