В Орле появился первый футбольный баннер

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14:00, 2 января 2024 года
В Орле появился первый футбольный баннерНа нем изображен защитник ФК "Орел" Сергей Полосин.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Баннер находится на улице 60 лет Октября. Также на баннере красуется цитата игрока "Победа начинается в сердце!".
Фотографию накануне разместили в официальном телеграм-канале команды. В подписи к ней отмечается, что баннер - первый.
Напомним, что о появлении подобных баннеров на улицах Орла ранее сообщал губернатор Андрей Клычков. По его словам, они необходимы для поддержки футбольного клуба.
Анастасия Дорохова
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